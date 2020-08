Hyper Scape disponible sur console

Publié le Mercredi 12 août 2020 à 10:00:00 par Riwan Hervouet

Et sur PC alors ?

Le Battle Royale fait par Ubisoft, Hyper Scape, est désormais disponible pour les joueurs Xbox One et PS4. Pour rappel, Hyper Scape est un Battle Royale en milieu urbain, donc avec de la verticalité, et qui peut rassembler jusqu’à 100 joueurs au départ. Le jeu propose notamment plusieurs nouvelles mécaniques.Vous y découvrirez la Saison 1 : « Le Premier Principe », qui est donc l’intrigue principale du jeu, et vous demandera de résoudre des énigmes. Vous aurez aussi la possibilité de trouver toutes les semaines un Éclat de Mémoires pour en découvrir plus sur l’univers.Ubisoft et Twitch se sont également associés pour proposer Crowncast, une extension propre au jeu Hyper Scape qui permet aux streamers de montrer plus facilement ses stats et aux spectateurs d’influencer les matchs.