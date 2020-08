DC Comics et DC Universe affectés par un nouveau méchant... le licenciement

Publié le Mardi 11 août 2020 à 11:45:00 par Theodore Labyt

Manpower et Super-PôleEmploi seront-ils les futurs héros de la famille DC ?

Nouvelle grosse secousse dans l'industrie des comics. WarnerMedia a procédé à une importante restructuration interne, provoquant une énorme vague de licenciements au sein de ses divisions.D'après les multiples rapports venus des Etats-Unis, les coupures sont sanglantes, le chef Bob Harras, l'éditeur senior Brian Cunningham et les éditeurs Mark Doyle et Andy Krouri ont été démis de leurs fonctions.Conséquence directe à venir pour DC Comics, un réduction des publications, avec un focus sur les titres Batman, Superman et Justice League. Il faudra s'attendre à de multiples annulations au cours des prochaines semaines.Chez DC Universe, la secousse est pire encore puisque la majorité des employés de la plateforme ont été licenciés, confirmant une future fermeture du service depuis le rachat de Warner par AT&T et le développement de HBO Max.Il est aussi rapporté que 650 employés chez Warner Bros et 150 chez HBO ont aussi été renvoyés.L'ensemble de cette restructuration risque de bien gâcher la fête de la Comi-Con@Home qui était prévue pour le 22 août prochain.