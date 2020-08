Le film THE RENTAL sort un nouvel extrait

Publié le Mardi 11 août 2020 à 10:00:00 par Theodore Labyt

Ç'a l'air d'être de la daube

THE RENTAL sort au cinéma le 19 Août. En attentant cette sortie, le film dévoile un nouveau trailer.Voici le synopsis du film : deux couples louent une sublime maison face à l’océan pour un week-end de fête. Les quatre amis comprennent très vite que derrière la beauté de l’endroit, un danger les guette. Une présence mystérieuse semble les espionner et révèle des secrets inavouables sur chacun d’eux. La tension monte et le week-end de rêve va virer au cauchemar absolu…