- Le dessin du jour de Solène

Publié le Lundi 10 août 2020 à 17:00:00 par Riwan Hervouet

Assassin's Creed Valhalla

Ubisoft a dévoilé le thème principal pour leur nouveau jeu : Assassin’s Creed Valhalla. La vidéo est en réalité une grosse cinématique qui veut montrer la/le Viking « trop epic et badass » qu’on pourra contrôler dans le jeu. On voit donc Eivor et ses collègues démonter la gueule à des gens, et tout brûler, la bande-son n’est pas vraiment mise en avant.C'est quelque chose qui ont bien fait rire Solène, qui s'est dit que, peut-être, les bruits de crânes brisés faisaient partie intégrante de la bande-son.