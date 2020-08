Remothered: Broken Porcelain nous dévoile ses personnages

Publié le Mardi 11 août 2020 à 09:45:00 par Riwan Hervouet

On y est presque

Après Remothered : Tormented Fathers, sorti l'été dernier, Modus Games et Stormind Games sont sur le point de sortir Remothered: Broken Porcelain, la suite du premier, normalement le 20 octobre sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.Le jeu est un jeu d’horreur avec un focus particulier sur la narration. Vous y incarnerez Jennifer qui découvre l’auberge Ashmann, lieu de l’intrigue, et ses mystères.Le trailer dévoilé aujourd’hui nous présente les personnage clefs du nouveau récit.