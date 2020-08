Cyberpunk 2077 nous dévoile trois nouvelles vidéos

Publié le Mardi 11 août 2020 à 10:15:00 par Riwan Hervouet

CD Red Project nous dévoile trois nouvelles vidéos autour du jeu Cyberpunk 2077. Qui, je le rappelle, a été repoussé au 19 novembre 2020. Toutes les vidéos suivantes ont été présentées dans le deuxième épisode de Cyberpunk 2077 – Night City Wire La première vidéo aborde le sujet de parcours de vie de votre personnage principal : V. Vous aurez le choix entre trois options : Nomades, Enfant de la rue, et Corpo.La deuxième vidéo aborde les armes, ou les outils de destruction auxquels vous aurez accès, notamment leurs différentes catégories.La troisième vidéo est une vidéo plus making-off des musiques faites par le groupe suédois : Refused.Pour les joueurs et joueuses qui souhaitent découvrir le monde de Cyberpunk 2077 plus en profondeur, il y a possibilité de précommander le livre “The World of Cyberpunk 2077”, qui sortira le 16 spetembre, via ce lien