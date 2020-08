Netflix dévoile sa nouvelle série

Publié le Mardi 11 août 2020 à 10:30:00 par Theodore Labyt

Typiquement américain

Netflix sort sa série AWAY le 4 septembre.AWAY est une épopée émouvante et captivante qui rend hommage aux prouesses incroyables dont sont capables les humains, et aux sacrifices personnels que celles-ci requièrent. Alors que l'astronaute américaine Emma Green (Hilary Swank) s'apprête à prendre le commandement de la première expédition sur Mars, elle doit en même temps assumer l'absence qu'elle impose à son mari (Josh Charles) et à sa fille adolescente (Talitha Bateman) au moment où ils ont le plus besoin d'elle. Au fil de la mission spatiale, les relations entre les différents membres de l'équipage se complexifient, notamment à cause du manque des êtres chers restés sur Terre. AWAY montre que pour atteindre les étoiles, il faut parfois laisser son cœur derrière soi.