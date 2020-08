Disney va arrêter la production de DVD et Blue-Ray

Publié le Mardi 11 août 2020 à 11:00:00 par Riwan Hervouet

Enfin pas entièrement

En effet, vous avez bien lu, il est très probable que Disney arrête de produire des DVD et Blue-ray pour tout ce qui n’est pas dessins animés et pièces de théâtre.Ce choix se ferait très probablement pour inciter les gens à aller en plus grand nombre sur Disney+.Ce n’est pas encore confirmé par Disney, mais vous pouvez lire cet article , en anglais, qui explique beaucoup mieux que moi la situation.