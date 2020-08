La dÃ©mo de Helheim Hassle est disponible

Publié le Mercredi 12 août 2020 à 09:30:00 par Riwan Hervouet

Ni valeureux, ni très viking

Helheim Hassle est un jeu d’aventure en 2D vue de côté qui mêle plateformer et puzzle. Le jeu se déroule dans le même univers qu’un de leurs précédents titres, Manuel Samuel. Vous y incarnerez ce coup-ci Bjørn, un Viking pacifique qui ne veut surtout pas aller au Valhalla, mais au Helheim. Sauf qu'à sa mort, il se retrouve quand même au Valhalla ! Il va donc tout faire pour retourner vers le Helheim en usant, littéralement, de sa tête et de ses bras.Pour re-situer un peu, le Valhalla est le grand hall où tous les valeureux guerriers tombés au combat sont amenés, pour y picoler, manger, baiser, et se taper dessus jusqu’au Ragnarök, la fin du monde. C'est donc une sorte de Paradis, en soi. Alors que Hel, ou Helheim, le monde le plus profond de tous, rassemble les gens morts de maladie et de vieillesse.Bref, tout ça pour dire que Helheim Hassle a désormais une démo disponible sur Steam et sur le Nintendo e-shop.