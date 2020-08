Le dessin du jour de SolÃ¨ne

Publié le Mardi 11 août 2020 à 17:00:00 par Riwan Hervouet

Hell Architect

Cedric, un homme qui n'a toujours été qu’amour et bonté, mais qui aime bien, parfois, se comparer à Lucifer, ou l’antéchrist. Personnellement, je ne l’ai jamais vu comme ça. Je le vois plus comme le petit père des peuples : un dictateur de stagiaire à l’air sympathique. Mais bon, lui, il se voit comme le mal absolu, un mal rempli d’amour et de bonté. Remarquez… Avec son âge, Cedric pourrait être l’antéchrist. Un vénérable ancien qui radote à longueur de journée, mais sans le vénérable.Bon, comme il faut quand même faire plaisir aux anciens, Solène lui a fait ce beau dessin.