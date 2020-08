Minecraft Dungeons : Hero Edition sera disponible sur Playstation 4 le 8 septembre

Publié le Mercredi 12 août 2020 à 10:15:00 par Theodore Labyt

J’espère qu'il y a une taverne, il y a toujours une taverne dans ce genre de jeu







Un nouveau dungeon crawler basé sur l'univers de Minecraft vous propose de jouer seul ou avec 4 joueurs en co-op.Vous devez explorer de nombreux niveaux remplis de trésors et de monstres tous très différents, menez à bien votre quête pour venir à bout de l'Arch-illageois !La nouvelle édition propose de nombreuses armes et des objets qui vous aideront dans vos périples à travers les canyons, les marais et les mines de Redstone.