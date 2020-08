The Last of Us Part II annonce une mise à jour ajoutant un nouveau mode de jeu

Publié le Mercredi 12 août 2020 à 11:45:00 par Solène Krawczyk

De l'apocalypse à l'enfer

Naughty Dog a annoncé l'arrivée d'une mise à jour importante sur The Last of Us Part II, qui ajoutera un nouveau mode de difficulté déjà présent sur son prédécesseur : le mode Réaliste.Dans ce mode de jeu, les ennemis sont plus forts, les munitions et consommables plus difficiles à fabriquer, et certains éléments de gameplay censés faciliter la tâche du joueur - comme le mode Ecoute pour repérer les ennemis - ont été retirés. Le mode vient également avec une nouvelle option de permadeath, indisponible dans le précédent jeu : comme son nom l'indique, la permadeath signifie que le joueur doit finir l'aventure sans mourir. S'il succombe une seule fois, il devra reprendre l'histoire depuis le tout début. Il sera possible néanmoins d'activer des checkpoints sur une base de chapitre par chapitre, moyennant le succès lié, indisponible si l'usage de ces sauvegardes a été autorisé.Ces différents ajouts de difficulté ont été très demandés par les fans, et inclueront entre autres des améliorations graphiques et de gameplay fréquemment proposées. La mise à jour arrivera jeudi prochain.