Le dessin du jour de Solène

Publié le Mercredi 12 août 2020 à 17:00:00 par Riwan Hervouet

Helheim Hassle et Assassin's Creed Valhalla

Je vais être honnête, je n’ai pas eu d’idée pour le dessin d’aujourd’hui… Eh oui très chers lecteurs, en ce jour sombre, je vous le dis : je n’ai pas d’idée ! Je le sais, je le vois à travers votre webcam, vous êtes déçus de moi, de Gamalive. Un journal exemplaire, qui n’a jamais failli, ou seulement une ou deux fois ! Bref, quasiment jamais ! Et vous êtes en droit de demander un remboursement de votre abonnement, oui monsieur, et oui madame, vous avez le droit !Je m’en excuse encore une fois, de vous avoir déçu… J’ai le cœur lourd et triste. Je me sens coupable, coupable d’un acte impardonnable ! Donc voilà le dessin de Solène, aujourd’hui sans histoire croustillante et lubrique.