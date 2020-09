- Necromunda: Underhive nous dévoile les factions du jeu

Publié le Lundi 31 août 2020 à 11:10:00 par Riwan Hervouet

Faut aimer les femmes psychopathes et les gros callibres

Focus Home Interactive nous dévoile un peu plus Necromunda: Hunderhive avec une bande-annonce sur les trois différentes factions du jeu. Vous avez donc Les Orlocks : des spécialistes du combat à distance, Les Eschers : des amazones spécialistes du corps-à-corps, et enfin Les Goliaths : des spécialistes dans les grandes tailles et gros calibres.Pour ceux qui auraient oublié, Necromunda: Hunderhive est un Tactical-RPG à la 3ème personne dans l’univers de Warhammer 40 000, et qui sera disponible dans une semaine : le 8 septembre, sur PS4, Xbox One, et PC. Le jeu aura une petite promo jusqu’au 14 septembre ce qui fait qu’il sera à 31,99 € au lieu de 39,99 €.