Windbound : le nouveau jeu de survie insulaire

Publié le Lundi 31 août 2020 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

Koh-Lanta en moins chiant ?

Jeu de survie développé par 5 Lives Studios et édité par Deep Silver, Windbound vient de paraître sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.Vous incarnez Kara, une héroïne qui doit lutter pour explorer les îles perdues, construire un bateau et affronter la tempête pour retrouver sa tribu.Il vous faut du temps et de la persévérance pour parvenir à votre but.A découvrir dans un premier carnet de développeurs, en vidéo.