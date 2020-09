Wasteland 3 maintenant disponible

Publié le Lundi 31 août 2020 à 10:00:00 par Theodore Labyt

Rassemblez votre équipe et allez faire des trous dans le corps des méchants

Endossez le rôle du Ranger du Désert et lancez-vous dans les terres gelées et désolées du Colorado dans la suite de la célèbre série de RPG au tour par tour.Le monde post-apocalyptique de Wasteland 3 vous propose un grand nombre de nouveaux lieux, des véhicules personnalisables, et un système de co-op pour deux joueurs.Le jeu est disponible sur Xbox One, PS4, et PC.