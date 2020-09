Struggling est maintenant disponible

Publié le Lundi 31 août 2020 à 09:40:00 par Theodore Labyt

Une petite balade extravagante

Struggling est un jeu de plateformes en coopération basé sur la physique du jeu. Vous devez vous aventurer dans un univers extravagant, où en co-op vous contrôlez les bras de votre petit héros disgracieux.Déjouez les rats voraces, faites une balade à moto et sautez au-dessus de déchets innommables, dans le but d'atteindre le potentiel maximum de votre héros.Utilisez l'inertie de votre personnage pour résoudre des énigmes physiques dans un univers de comédie et d'horreur. Et débloquez les différentes mutations pour naviguer plus facilement dans les environnements de plus en plus délicats.Struggling est disponible sur PC et Nintendo Switch.