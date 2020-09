Spellbreak arrive le 3 septembre

Publié le Lundi 31 août 2020 à 09:30:00 par Theodore Labyt

Un battle royale prometteur





Le studio Proletariat annonce la sortie de son Battle Royale, Spellbreak. Le jeu d'action multijoueur vous permet d'utiliser des pouvoirs en guise d'arme pour éliminer vos ennemis. Armé de vos deux gantelets, vous pouvez créer des combinaisons de sorts surpuissantes.Explorez la carte pour trouver des runes magiques qui vous apportent de nouvelles capacités, comme vous téléporter, voler, devenir invisible,...Spellbreak sort le 3 septembre sur PS4, Xbox One, PC, et Switch. Il faut noter que le jeu offre une expérience en cross-platform, et que votre progression peut être récupérée à partir de n'importe quelle plateforme.