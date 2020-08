Le dessin du jour de Solène

Publié le Vendredi 28 août 2020 à 17:45:00 par Solène Krawczyk

Le départ

Eh oui, ça y est. C'est le grand départ. La fin du stage. Le jour où je vous quitte, le triste retour à la réalité, à cette époque morne et terne où vous n'aviez pas de dessins à vous mettre sous la dent tous les jours. Je sais, je sais ! Ma plume inégalée va vous manquer. Oui, vous pouvez vous mettre à larmoyer.Mais je digresse ! Cedric, dans toute son immense bonté, m'a annoncé qu'à défaut d'un salaire, il avait pour moi et Théodore une "récompense spéciale". Je ne sais pas trop de quoi il s'agit, mais je n'ai qu'une hâte : prendre son cadeau, et décamper sans demander mon reste. À moi la liberté ! (Et j'espère qu'il ne lira pas ça avant que j'aie franchi le pas de la porte.)Bref, je dois vous laisser, le maître nous attend au sous-sol et j'ai déjà perdu bien assez de temps à écrire cette news ! Profitez donc de votre dernier dessin. Je ne sais pas trop pourquoi Cedric m'a commandé une scène pareille pour le final, mais hé, il connaît les goûts de sa communauté mieux que moi !