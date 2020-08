- Little Nightmares II annoncé pour 2021

Publié le Vendredi 28 août 2020 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Chouette nouvelle

L'excellent jeu de plateformes à ambiance Little Nightmares, que nous ne saurions vous conseiller de tester, aura droit à une suite.Bandai Namco vient de l'annoncer pour le 11 février 2021 sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Une sortie PS5 et Xbox Series X est également prévue.Dans le jeu, on contrôlera Mono, un jeune garçon coincé dans un monde étrange et dangereux. Accompagné de Six, la protagoniste du premier opus, gérée par l'IA, Mono devra résoudre des puzzles, échapper à des ennemis...On a très très hâte de voir ça.