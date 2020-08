- WRC 9 : Rallye historique

Publié le Vendredi 28 août 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

C'était mieux avant ?

Le jeu officiel du FIA World Rally Championship, j'ai cité WRC 9, est toujours attendu pour le 3 septembre prochain, sur PC, Xbox One et PS4, puis plus tard sur PS5, Xbox Series X et Nintendo Switch.Au menu, 3 nouveaux rallyes (Japon, Nouvelle-Zélande, Kenya), plus de 50 équipes officielles et leurs livrées en WRC, WRC 2, WRC 3 et Junior WRC, des nouveaux modes de jeu exclusifs et plus de 15 véhicules bonus ayant marqué l’histoire du championnat.Ce sont ces derniers que Nacon et Kylotonn vous proposent de découvrir dans une nouvelle vidéo : Lancia Stratos, Lancia Fulvia HF, VW Polo WRC 2016, Lancia 037, Porsche 911 GT3 RS RGT (997), Ford Escort MkII 1800, Alpine A110 1973, Lancia Delta HF Integrale Evoluzione, Citroën Xsara WRC 2005, Ford Focus 2007, Toyota Corolla 1999, Audi Quattro A2 1984, Citroën C3 WRC 2019 et Proton Iriz R5. Ça fait 14. Oui. Mais le 15ème véhicule sera révélé ultérieurement.