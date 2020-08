Iron Harvest nous montre les coulisses de sa bande-son

Publié le Vendredi 28 août 2020 à 10:15:00 par Theodore Labyt

De quoi vous faire danser dans les tranchées





Le studio King Art Games dévoile une nouvelle vidéo consacrée à la musique de Iron Harvest 1920+.Dans cette vidéo, le compositeur de la série The Witcher, Adam Skorupa, et Michal Cielecki qui a travaillé sur la série Shadow Warrior, expliquent leurs principales sources d'inspiration.La bande-son est disponible en tant que bonus de précommande et ce jusqu'au 31 août 2020.Pour rappel, le jeu sort le 1er septembre 2020 sur PC et début 2021 sur consoles.