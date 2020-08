Tenet, la critique du film

Publié le Jeudi 27 août 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Tu parles, Charles (Tenet)

Christopher Nolan est, pour moi, l'un de ces réalisateurs surcôtés qu'Hollywood aime mettre en avant pour masquer la pauvreté de son cinéma, son manque d'innovation et son évidente difficulté de se renouveler.Oh, pas de grief particulier. Juste un style qui ne me plaît pas. Je n'ai pas accroché à ses Batman, j'ai failli m'endormir devant Inception, je ne garde aucun souvenir marquant d'Interstellar et Dunkerque m'a emmerdé d'une force...Bref. On a envoyé Sylvain voir Tenet. C'était mal barré vu qu'il nous a répondu qu'il adorait sa chanson "Y'a d'la joie"...