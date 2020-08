- Puyo Puyo Tetris 2 s'associe à Sonic

Publié le Jeudi 27 août 2020 à 11:15:00 par Solène Krawczyk

Après tout, pourquoi pas !

Une suite du premier volet du crossover entre Puyo Puyo, un célèbre jeu de puzzle japonais, et Tetris, un autre tout petit jeu de puzzle très très peu connu, sera disponible le 8 décembre prochain sur Switch, Playstation 4 et Xbox One. Il paraîtra également sur les consoles next-gen à leur sortie. J'ai hâte de voir la rehausse de qualité des graphismes ! Ca promet d'être époustouflant !Blague à part, ce séquel proposera une toute nouvelle histoire dans le mode Aventure, qui vous propulsera à travers les dimensions pour sauver les mondes de Puyo et de Tetris. Vous aurez aussi accès à pléthore de modes de jeux améliorés, comme les modes en ligne comprenant désormais un Free Play jusqu'à quatre joueurs et un classement en ligne, ainsi que les modes Versus, Fusion, Swap, Party et Big Bang. Enfin, un tout nouveau mode nommé Combat de Talents a été implémenté, introduisant des compétences de personnages dynamiques ainsi que des cartes d'objets à équiper pour adapter votre manière de jouer et améliorer la puissance de votre équipe, promettant de nombreux rebondissements durant vos parties.Et en parlant de ces cartes, le jeu se permet un deuxième petit crossover, avec Sonic cette fois, pour offrir aux joueurs des objets en rapport avec la célèbre licence au hérisson bleu. Pour conclure, Puyo Puyo Tetris 2 profitera de la fonction Smart Delivery de la Xbox Series X à sa sortie, ainsi que d'une fonctionnalité similaire sur PS5.