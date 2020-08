World of Tanks Blitz arrive sur Switch

Publié le Jeudi 27 août 2020 à 10:05:00 par Solène Krawczyk

Des gros tanks sur de petites consoles

Wargaming a annoncé l'arrivée de son MMO free-to-play sur la console hybride de Nintendo. Au programme pour les nouveaux joueurs, des batailles d'équipe en ligne supportées par un cross-play complet, le tout se déroulant sur le même serveur pour offrir la liberté de se confronter à ses amis comme à l'ensemble de la communauté.Bien entendu, les tanks auront accès à des options de personnalisation exclusives à la Switch, notamment un avatar et un camouflage spéciaux. Les acheteurs de cette version obtiendront également un certain nombre de cadeaux (disponibles jusqu'au 9 septembre) pour se lancer dans leur aventure : 1000 pièces d'or, trois jours de compte premium et un T2 moyen, un char américain de rang 2.Il n'est pas nécessaire d'avoir l'abonnement Nintendo Switch Online pour jouer au jeu.