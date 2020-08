(TEST) Othercide (PC, PS4, Xbox One)

Publié le Mercredi 26 août 2020 à 12:00:00 par Riwan Hervouet

Une manière novatrice de se flageller

Théodore a de très bons souvenirs d’après-midi passés avec le prêtre de son village, qui lui a fait découvrir de jolies choses dans le jardin paroissial. Même s’il aime bien faire croire aux gens qu’il est quelqu’un de dur et bien viril, il devient tout mou et a des papillons dans le ventre en voyant les vieux prêtres doux et gentils.Mais là, dans Othercide, on doit incarner des nonnes guerrières qui combattent le mal... Malheureusement Théodore n’a que des mauvais souvenirs des nonnes, il aurait préféré des prêtres à la peau pendante qu’il trouve si séduisante.