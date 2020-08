Kandagawa Jet Girl disponible

Publié le Mercredi 26 août 2020 à 11:15:00 par Riwan Hervouet

Très très cher

Kandagawa Jet Girl est un jeu développé par Honey Parade Games et édité par Marvelous Europe, qui est désormais disponible sur PS4, et Steam. Le jeu est disponible en version standard à 49,99 € ou en édition Digital Deluxe à 59,99 €.Le jeu est un jeu de course arcade de jet-ski, avec sur chaque engin un duo de filles. Il y a 7 duos différents, avec la possibilité de personnaliser leur jet-ski et leur tenue. Il y a également 4 différents mini-jeux.L’édition Digital Deluxe contient le jeu de base, la Bande-Son digitale, et un pack d’Avatars et de Themes.Il y a aussi dès à présent la possibilité d’acheter en plus des 49,99 €, un Character Pass Content à 29,99 €, et qui contient 4 duos en plus. Avec la possibilité d’acheter chaque duo individuellement pour 9,99 €… Et pour seulement 2,99 € vous pouvez avoir accès à 5 tenus en plus (dont 4 bikinis et un costume « lapin »)… C’est très cher pour un jeu de course qui n’a pas l’air agréable à jouer, surtout quand on sait qu'on peut avoir les mêmes filles dans les mêmes tenues gratuitement sur Internet…