Le seigneur des anneaux rallume la forge

Publié le Mercredi 26 août 2020 à 11:45:00 par Theodore Labyt

Incarnez le héros qui vous ressemble

Le nouveau titre de la licence The Lord Of The Rings arrive bientôt sur vos écrans. Le jeu d'action-aventure est développé par l'équipe interne de Daedalic Entertainment (studio souvent récompensé).Devinez quel personnage vous allez incarner : c'est un visage emblématique de la saga, il mange des poissons crus, il sent l'otarie, il vit dans une grotte, il a le regard vide et un cerveau qui l'est tout autant, il est mesquin, se déplace bizarrement et possède un corps de faible... Perdu ! C'était pas loin mais ce n'est pas Riwan. Non, il s'agit de Gollum.Quelle est la différence, me direz-vous ? Eh bien, contrairement à Gollum, Riwan n'est pas une icône mémorable d'une des licences les plus célèbres du monde. Il n'est pas mémorable tout court, en fait. Souvenez-vous-en !Bref, The Lord of the Rings - Gollum sortira en 2021 sur PC et Consoles.