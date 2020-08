La nouvelle génération Call Of Duty est arrivée

Publié le Jeudi 27 août 2020 à 09:50:00 par Theodore Labyt

Ils savent y faire avec les trailers





Bientôt disponible sur les plateformes actuelles et sur les next-gen, la série Call of Duty revient avec la suite du Black Ops original.Le jeu propose du crossplay entre PS4, Xbox One, PC mais aussi avec les prochaine génération de consoles. Black Ops Cold War propose aussi du contenu gratuit pour l'ensemble des joueurs en multijoueur et en mode Zombies.Le studio a prévu une intégration entre Warzone et Black Ops Cold War après le lancement afin d'ajouter du contenu Free-to-Play pour l'ensemble des joueurs. Le mode multijoueur sera dévoilé en avant-première le 9 septembre.Call of Duty Black Ops Cold War est prévu pour le 13 novembre 2020.