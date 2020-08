Le dessin du jour de Solène

Publié le Mercredi 26 août 2020 à 17:00:00 par Solène Krawczyk

Othercide

Visiblement, Théodore est un bon vivant. En tout cas, il n'est guère du genre à apprécier l'atmosphère solennelle des églises - et Cedric, toujours à l'affût d'une bonne occasion pour faire profiter à autrui de son grand sens de l'humour et de son ironie légendaire, a décidé de lui attribuer le test du terrible Othercide, un jeu basé sur la religion. Et les démons. Et les bonnes soeurs guerrières.Alors, outre le fait que le gameplay au-delà du punitif ait été une torture en soi, Théodore aurait bien aimé goûter à une ambiance un peu plus festive qu'un univers poisseux de souffrance et de désespoir ; donc il a décidé d'y ramener sa vision bien à lui de la messe du dimanche, accompagnée, bien entendu, de son vin de douze ans d'âge, de son pâté de campagne et de son duo de nonnes en petite tenue.Le problème, c'est que si lui était bien content de pouvoir enfin passer du bon temps, ses bonnes soeurs guerrières, elles, avaient encore un monde à sauver... et plus vraiment de chef en état de les guider.