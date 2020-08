PlayStation Plus : les jeux gratuits de septembre

Publié le Jeudi 27 août 2020 à 09:30:00 par Solène Krawczyk

Apparemment, les abonnés sont gâtés

Comme tous les mois, les abonnés du Playstation Plus auront accès à deux nouveaux jeux gratuits pour la rentrée. Et cette fois, ce sont deux pionners de leur genre qui sont mis à l'honneur : Street Fighter V, le cinquième jeu de la célèbre série de combat versus, et PlayerUnknown's Battlegrounds, le premier à avoir ouvert la voie à la longue liste de battle royale que nous connaissons aujourd'hui.