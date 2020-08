- 9 Monkeys of Shaolin : chauve qui peut

Publié le Jeudi 27 août 2020 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Sans peur et sans poil

Buka Entertainment et Ravenscourt développent actuellement un beat'em up intitulé 9 Monkeys of Shaolin. Le jeu est prévu pour le 16 octobre sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.Vous allez incarner un pêcheur chinois qui prend les armes, ou du moins un bâton, voire sa canne à pêche, bref, un bout de bois, pour aller latter des gros méchants pas beaux qui ont assassiné ses amis, sa famille et tout le reste du village parce que... ben... parce qu'ils en avaient envie.Manque de bol, vous êtes un ancien moine Shaolin et ils vont donc en prendre plein leur gueule.Le jeu se veut un cri d'amour aux films de Kung-Fu des années 70 et des Beat' old-school.