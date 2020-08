Publié le Jeudi 27 août 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Oui mais...

Spokko, un développeur affilié à CD Projekt, développe actuellement The Witcher: Monster Slayer, un nouveau jeu dans l'univers de The Witcher.Mais il s'agit d'un RPG free to play pour mobile, se jouant en réalité augmentée, pour iOS et Android.Sans savoir s'il s'agira d'une sorte de Pokémon Go mais sans le "attrapez-les tous" et plutôt avec "butez-les tous", vous allez parcourir votre environnement et tomber sur des monstres pour les combattre.Vous pourrez aussi préparer des potions pour maximiser vos chances de vaincre, fabriquer des bombes, des appâts... Des quêtes narratives sont également prévues.Pas de date de sortie annoncée pour le moment.