Taiko No Tatsujin sur Nintendo Switch

Publié le Jeudi 27 août 2020 à 10:20:00 par Theodore Labyt

Typiquement japonnais

Suivez les battements de tabour de votre personnage à travers différentes périodes de l'histoire.Le studio Japonais propose deux titres du jeu, Taiko no Tatsujin Rhythmic Adventure 1 & 2. Les jeux sont des RPG différents qui vous feront voyager à travers différentes périodes de l'histoire ainsi que dans le futur pour y affronter plus de 250 monstres, boss et tambours inédits.Vous devrez affiner vos compétences rythmiques afin de vaincre les ennemis à l'aide du tambour, en effectuant des combos en tempo vous infligerez plus de dégâts à vos ennemis. Les ennemis vaincus pourront devenir vos alliés et vous pouvez les inviter à se joindre à votre groupe pour affronter d'autres ennemis.Le jeu est prévu pour l'hiver 2020.