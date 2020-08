- 40 nouveaux titres pour Just Dance 2021

Publié le Jeudi 27 août 2020 à 11:55:00 par Solène Krawczyk

Et 550 autres avec le service Just Dance Unlimited, mais faut payer...

“Señorita” de Shawn Mendes & Camila Cabello

“Dance Monkey” de Tones And I

“Que Tire Pa Lante” de Daddy Yankee

“Don’t Start Now” de Dua Lipa

“Temperature” de Sean Paul

“Feel Special” de TWICE

“Juice” de Lizzo

“all the good girls go to hell” de Billie Eilish

“In The Navy” de The Sunlight Shakers

“Zenit” de ONUKA

“Heat Seeker” de DREAMERS

Ubisoft a annoncé la sortie prochaine de Just Dance 2021 sur Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One et Stadia pour le 12 novembre 2020, puis sur Xbox Series X et PS5 à leur lancement.Le célèbre jeu de danse à la renommée mondiale se verra agrémenté d'une quarantaine de nouveaux morceaux sur lesquels se tortiller en choeur, ainsi que d'un mode Quickplay à la liste de lecture aléatoire pour ceux qui tiennent plus à s'amuser qu'à se prendre le chou sur le choix d'une musique, et d'un mode World Dance Floor amélioré, qui permettra aux danseurs de tous les horizons de s'affronter en ligne selon leur niveau respectif.Voici la liste des quelques premières chansons dévoilées du nouveau catalogue de Just Dance 2021 :En parallèle, le jeu proposera également tous les modes des anciennes versions : le mode Sweat pour brûler ses calories en rythme, le mode Kids pour initier les petites têtes blondes au monde merveilleux de la dance-devant-écran, et le mode Co-op pour faire partager son martyr à ses amis. Enfin, un service d'abonnement, le Just Dance Unlimited, sera disponible pour ceux et celles qui désirent débourser pour obtenir un plus large panel de chansons (environ 550) étoffé de nouveaux titres tout au long de l'année.