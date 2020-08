- Faites des bébés et partez chasser le crocodile

Publié le Jeudi 27 août 2020 à 11:30:00 par Theodore Labyt

Vous pouvez même avoir plein de femmes

Fondez une grande famille sur Steam , Ancestors : The Humankind Odyssey sort aujourd'hui sur le launcher.La version Steam bénéficie de l'ensemble des correctifs et mises à jour depuis le lancement original. Vous serez également davantage guidé à travers des tutoriels mieux établis.Le jeu apporte aussi de nouveaux noeuds neuronaux pour automatiser quelques tâches de votre clan, comme l'accouplement et la création de liens.Pour marquer la sortie, le directeur créatif, Patrice Désilets, fera un live Twitch pour présenter l'ensemble des possibilités que vous offre le jeu.On vous met aussi un lien du test sur le jeu pour vous rappeler de quoi il s'agit.