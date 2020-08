Le dessin du jour de Solène

Publié le Jeudi 27 août 2020 à 17:00:00 par Solène Krawczyk

Malade !

Alors voilà : j'étais partie pour faire un dessin sur la critique de Tenet, le film de Christopher Nolan. Sauf qu'entretemps, Riwan a trouvé très intéressante l'idée de tomber malade, sans qu'on sache s'il s'agit de la maladie-dont-il-ne-faut-pas-prononcer-le-nom-mais-dont-on-parle-un-peu-trop-quand-même. Du coup, il allait se mettre en route pour l'hôpital afin de voir le médecin et, peut-être, de faire un test, avant que Cédric décide de l'intercepter en route."C'est pour le bien commun", qu'il a dit, en nous envoyant au front Théo et moi pour récupérer notre camarade et l'extraire en toute discrétion. Par pur esprit de sacrifice, et non car nous étions menacés par la célèbre batte de notre maître bien-aimé, nous avons transgressé le mètre de sécurité pour attraper et ligoter le contaminé, puis l'avons amené au sous-sol, là où Cedric l'attendait de pied ferme. Le bûcher était déjà prêt. Bien sûr, ni moi ni Théo ne nous doutions de ce qu'il se tramait ; nous avons bien essayé d'intervenir, hein ! Mais il était déjà trop tard.Bon, au moins, l'odeur de poils grillés n'est pas montée aux étages supérieurs. C'est le principal.