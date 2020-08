Gear.Club Unlimited 2 disponible sur Switch

Publié le Vendredi 28 août 2020 à 09:30:00 par Theodore Labyt

Attention, ça va très vite

Mettez vos talents de pilotes à rude épreuve sur le circuit des 24 Heures du Mans, Gear.Club Unlimited 2 - Tracks Edition est maintenant disponible au bout de vos Joy-Cons.Le jeu propose une expérience qui se veut réaliste et proche du motorsport : vous devez faire des arrêts aux stangs, assurer la gestion des pneumatiques et du carburant, analyser la stratégie de course des concurrents, et ceatera...Vous avez la chance de pouvoir courir sur de nombreux circuits de course emblématiques, comme la piste du Mans.N'oubliez pas d'assurer sur la phase des qualifications pour obtenir une bonne place sur la grille de départ.