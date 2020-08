Fortnite adopte le collant et le moule-burne

Publié le Vendredi 28 août 2020 à 10:00:00 par Theodore Labyt

Vous savez maintenant ce que vos enfants vous demanderont pour Noël...

Les gentils contre les méchants, c'est ce que propose Fortnite en invitant les protagonistes de Marvel à rejoindre l'aventure du battle royale.Adoptez des super-pouvoirs tels que les gantelets du Docteur Fatalis, le bouclier de ronce de Groot... et découvrez les nouvelles armes mises à votre disposition, comme le fusil à énergie Stark Industries.Le Pass de Combat du Chapitre 2 - Season 4 vient avec la nouvelle mise à jour, ce pass comprend 100 récompenses à débloquer et une collection de skins de Héros et Méchants Marvel. De quoi rendre jaloux vos adversaires en vous pavanant en moule-burne sur l'île de Fortnite.