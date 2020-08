- Le Tour de France 2020 est disponible sur PC

Publié le Vendredi 28 août 2020 à 10:45:00 par Theodore Labyt

Achetez un vélo électrique, c'est plus simple...

NACON et Cyanide, le studio et éditeur français, sont fiers d'annoncer le premier titre de la licence à sortir sur PC. À deux jours du départ de la course officielle (repoussé à cause de la pandémie), les joueurs pourront se lancer dans le mode Pro Leader où ils pourront créer leur coureur, choisir leur domaine de prédilection, et améliorer leurs résultats pour arriver en tête de classement des Cyclistes Pro.L'édition 2020 propose des nouveautés comme l'ajout du parcours "la Doyenne" (parcours accidentés), une IA plus réaliste, une vue à la première personne, et bien d'autres...Le jeu est déjà disponible sur PC, PS4 et Xbox One.