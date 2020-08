PES 2021 se concentre sur un seul club

Publié le Vendredi 28 août 2020 à 10:30:00 par Theodore Labyt

Je vous avoue, ça m'a fait rire

Konami annonce son partenariat exclusif avec l'AS Rome, en bref la licence PES sera la seule à pouvoir utiliser le nom, l'emblème, les maillots officiels de l'AS Rome. La stratégie de Konami est assez prévisible pour le futur, mais je vous avoue que le communiqué de presse m'a fait marrer.Jusque-là, les autres jeux de foot ne pourront pas utiliser tout ce qui touche à l'identité du club (les joueurs du club ne sont pas exclusifs à PES). Mais le communiqué vend le jeu comme une innovation et un "grand pas pour le genre" ce qui est plutôt dérisoire quand on connait le nombre de grands clubs pro' de football dans le monde.Bref je vous évite les échanges langoureux et élogieux entre les deux entités (PES et l'AS Rome) qui sont cités dans le communiqué de presse, échanges qui donneront sans doute de belles idées pour le prochain film de Marc Dorcel.Le jeu eFoorball PES 2021 Season Update sera disponible le 15 septembre sur PS4, Xbox One et PC pour un prix de 35,99 euros.