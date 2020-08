- Les Sims 4 se mettent aussi à Star Wars

Publié le Vendredi 28 août 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Pourra-t-on enfermer un trooper dans une piscine ?

Bien décidé à profiter de leur accord avec Disney concernant les jeux vidéo Star Wars, EA le met à toutes les sauces, dont Les Sims 4 puisque la prochaine extension vous proposera de plonger dans un mélange assez incongru entre les deux licences.Le Pack Les Sims 4 Star Wars : Voyage sur Batuu sortira le 8 septembre sur PC, Xbox One et PS4. Il se déroule sur la planète éloignée aux confins des territoires de la Bordure extérieure, qui s'inspire de Star Wars : Galaxy’s Edge de Disneyland Resort et Walt Disney World Resort. Vos Sims débarquent là et iront même jusqu'à rencontrer Rey ou Kylo Ren, pourront obtenir leur propre sabre laser et leur propre droïde...Vous devrez collaborer avec une faction de votre choix pour prendre le contrôle de l'Avant-poste de la Flèche Noire et, une fois de retour chez vous, vous pourrez ramener quelques souvenirs de votre aventure...