- Star Wars: Squadrons dévoile une nouvelle bande-annonce

Publié le Vendredi 28 août 2020 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

On vous le rappelle, EA sortira Star Wars: Squadrons le 2 octobre sur PC, PS4 et Xbox One. La toute nouvelle bande-annonce dévoile le mode solo et l'histoire de deux factions légendaires de pilotes. Les joueurs incarneront deux protagonistes : l'un de la Nouvelle République, l'autre de l'Empire Galactique.On a hâte de mettre la main dessus et de découvrir si, pour la première fois, EA a réussi à nous développer un jeu Star Wars qui soit réussi. Parce que jusqu'à maintenant, à moins d'avoir des standards de qualité excessivement bas, c'est un zéro pointé.