- Pharaoh: A New Era, le remake

Publié le Vendredi 28 août 2020 à 11:50:00 par Cedric Gasperini

22 ans plus tard...

Sorti en 1999, Pharaoh s'offre un remake baptisé Pharaoh: A New Era. Signé Dotemu et Triskell Interactive, le jeu vous plonge en pleine Egypte Antique.Vous allez devoir développer et gérer votre ville, à la maniète d'un city-builder, de type SimCity.Au menu, nouveaux graphismes, interface repensée, mécaniques de jeu améliorées, l'extension Cleopatra incluse et plus de 53 missions supplémentaires. Un éditeur de cartes et de défis sera également ajouté.Sortie prévue sur PC en 2021.