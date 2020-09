Warhammer Age of Sigmar Storm Ground se dévoile dans un nouveau trailer

Publié le Lundi 31 août 2020 à 09:50:00 par Theodore Labyt

Si vous avez toujours voulu chevaucher de grosses bêtes, vous voilà comblé...





Chevauchez des Stardrakes et partez éradiquer la mort à travers de nombreux royaumes.Le jeu vous propose d'être le commandant d'une des grandes armées de Warhammer Age of Sigmar, vous pouvez y personnaliser votre armée comme vous le souhaitez pour terrasser vos ennemis dans des combats stratégiques au tour par tour.Sortir victorieux vous permet de recruter de nouvelles troupes et d'améliorer celles qui composent déjà votre armée.Warhammer Age of Sigmar : Storm Ground sortira début 2021 sur PS4, Xbox One, PC et Switch.