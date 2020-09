Medal of Honor: Above and Beyond, un jeu VR...

Publié le Lundi 31 août 2020 à 10:10:00 par Cedric Gasperini

Intérêt zéro ?

Medal of Honor: Above and Beyond est développé par Respawn Entertainment (Titanfall, Apex Legends ou le vraiment pas terrible Star Wars Jedi: Fallen Order) et sortira pour la fin de l'année.Le jeu est développé exclusivement pour la VR et sera disponible sur l'Oculus Rift.Aucune version PS4 n'est annoncée pour le moment.Bref, intérêt limité, si ce n'est zéro.