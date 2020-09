World of Warcraft : la nouvelle extension, Shadowlands, pour le 27 octobre

Publié le Lundi 31 août 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Toujours debout

Toujours debout, toujours vaillant, World of Warcraft sortira une nouvelle extension, Shadowlands, le 27 octobre prochain. D'ores et déjà disponible en pré-achat, cette extension est proposée en quatre versions : La Base Edition à 39,99 €, l’Heroic Edition (54,99 €) avec en bonus un Sésame pour le niveau 120 et la monture Wyrm éternel ensorcelé, qui débloque une suite de quêtes qui permettra aux joueurs d’obtenir l’ensemble de transmogrification des habits du voyageur éternel, l'Epic Edition (74,99 €) qui inclut la mascotte Wyrmelin d’anima, l’effet d’arme ornemental froid éthéré, et 30 jours de temps de jeu, en plus du contenu de l’Heroic Edition et l'Edition Collector, uniquement disponible en version boîte, incluant tout le contenu de l'Epic Collection plus des goodies : bande-son, tapis de souris, pin's et j'en passe...Cette extension proposera un voyage dans l'Ombreterre, l'exploration du Royaume des morts dans lequel ils pourront visiter la Tour des Damnés, découvrir cinq nouvelles régions et s'allier avec l'une des quatre nouvelles congrégations.Shadowlands utilisera un nouveau système d’expérience. Les personnages ayant atteint le niveau maximal commenceront l’extension au niveau 50 et évolueront jusqu’au nouveau maximum, à savoir le niveau 60.Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée :