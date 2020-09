Outriders : nouvelle bande-annonce

Publié le Lundi 31 août 2020 à 11:05:00 par Cedric Gasperini

Ça va péter

Jeu Dark Fantasy orienté SF de Square Enix, Outriders est développé par People Can Fly et est prévu pour la fin de l'année sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X.Il s'agit d'un RPG, façon shoot, dans lequel l'humanité est sur le point de s'éteindre. Les joueurs vont incarner des outriders, qui voyageront sur la planète hostile Enoch. A la recherche d'un mystérieux signal, ils vont parcourir forêts, déserts et montagnes... Le jeu promet des phases de combat intenses, à base d'armes ou de pouvoirs.Une nouvelle bande-annonce du jeu a été dévoilée, qui propose de découvrir quelques pouvoirs disponibles pour vos personnages mais aussi des armes dévastatrices.