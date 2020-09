Empire of Sin est disponible en précommande

Publié le Vendredi 18 septembre 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Ça donne soif

Paradox Interactive et Romero Games viennent de lancer les précommandes d'Empire of Sin. En cadeau, vous recevrez The Good Son Pack, qui inclut une mission exclusive ainsi qu'un gangster inédit à recruter.Ce jeu de stratégie au tour par tour se déroule dans la ville de Chicago dans les années 20, en pleine prohibition.A découvrir sur PlayStation 4, Xbox One, PC, Mac et Nintendo Switch.