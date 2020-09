PS5 : Prix et date de sortie

Publié le Jeudi 17 septembre 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Vous saurez tout

La PS5 sera disponible à 499 € pour la version avec lecteur CD et 399 € pour la version Digitale. Elle sera disponible le 12 novembre en Asie, en Europe et en Amérique et le 19 novembre dans le monde entier.Voilà. Vous savez tout. Et Sony n'a rien annoncé de plus.